Актер Александр Филиппенко молча уехал из России

Актер Александр Филиппенко уехал из России, покинув сцену театра Моссовета. Звезда «Мастера и Маргариты» находится в Литве.

В Вильнюсе живет его дочь. Уход из театра Филиппенко назвал плановым – он опроверг сообщения об увольнении.

«У меня в прошлом году закончился контракт», - сообщил Филиппенко «Интерфаксу». По его словам, в театре пошли навстречу и «все подготовили».

Актер подчеркнул, что «никого не подвел» своим уходом, так как это обсуждалось с начальством. В постановки, где играл Филиппенко, ввели новые составы. Решение об этом было принято руководством заранее.

Филиппенко известен по ролям в экранизациях «Мастера и Маргариты». Он играл в театре Моссовета, выступал с моноспектаклями.

Ранее сообщалось об увольнении из МХТ им. Чехова актера Дмитрия Назарова. Его заменили во всех ключевых постановках. После увольнения в московских театрах начались масштабные проверки.