«Укусила выдра»: Филипп Киркоров потерял сознание на съемках фильма

Певец Филипп Киркоров рассказал, что потерял сознание на съемках фильма «Братья». Работать исполнителю приходилось в тяжелых условиях, при этом на площадке даже не было врачей.

По словам Филиппа, съемки действительно выдались опасными. Но все неприятные ситуации удалось включить в комедию, что сделало ее еще более живой.

«Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил. Потом я потерял сознание на съемочной площадке. Жара», - поделился Киркоров с Super.ru.

Из-за отсутствия врачей спасать Филиппа приходилось его напарнику — Денису Дорохову. По признанию певца, юморист делал ему искусственное дыхание, когда он был без чувств.

Премьера фильма «Братья» состоялась 16 декабря в Москве. В киноленте Киркоров и Дорохов играют родственников, которые раньше не знали, что являются семьей. Для Филиппа это даже не первый опыт съемок, так как он уже давно пробует себя в кинематографе. Так, он играл в комедии «Любовь в большом городе».

Ранее Филипп Киркоров признался, что разговаривает со старыми костюмами.