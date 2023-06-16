Адвокат Жорин заявил, что задержанной Кристине Бабушкиной может грозить до 15 лет тюрьмы

Недавно стало известно о задержании Кристины Бабушкиной в центре Москвы. Сообщается, что сотрудники ГАИ при обыске авто актрисы обнаружили пакетик с белым порошком. На данный момент найденное вещество отправили на экспертизу. Издание Woman.ru связалось с адвокатом Сергеем Жориным и узнало, какие перспективы ждут звезду «Беспринципных».

По словам юриста, если экспертиза покажет, что вещество является наркотическим, то Бабушкиной может грозить «народная» статья, которая подразумевает «приобретение, хранение, перевозку запрещенных веществ, без цели сбыта». В сложившихся обстоятельствах срок лишения свободы будет зависеть от размера пакетика.

«Если объем значительный, то до 3 лет тюрьмы. Крупный — от 3 до 10 лет, а особо крупный — до 15 лет лишения свободы», — высказался Сергей.

Также юрист добавил: за этой статьей следует ряд других неприятностей, которые могут грозить знаменитости.

Ранее на задержание Бабушкиной отреагировала ее свекровь. Высказывание женщины читайте в этой статье.