Допросили таможенники: Настасью Самбурскую не хотели пускать в страну

Актриса Настасья Самбурская угодила в казусную ситуацию с индонезийскими таможенниками. Они не хотели пускать ее в страну. Чтобы решить проблему, знаменитости пришлось включить женское обаяние. Об этом пишет портал PROZVEZD.

Отмечается, что сначала звезда сериала «Универ» побывала в Дубае, а потом решила отправиться на Бали. Но индонезийские таможенники не хотели пускать ее в страну, поскольку у женщины не было обратного билета. Чтобы попасть на остров, ей пришлось завести разговор.

Актриса рассказала, что путешествует без определенного плана, поэтому решила не приобретать обратный билет. Работники местной таможни подозрительно отнеслись к туристке, так как посчитали, что она может остаться жить в их стране.

В этой ситуации Самбурская решила показать таможенникам свои социальные сети. Она заявила, что является популярной «мадам» у себя в стране. Девушка показала огромное число подписчиков и отметила, что не собирается их бросать.

«Он сказал: «Вы очень плохо говорите на английском». Я ответила: «Да! Потому что я люблю свою страну, и в любом случае буду возвращаться туда», – сказала 36-летняя звезда.

Разговор подействовал на пограничников и брюнетку пустили в страну. Сейчас Настасья наслаждается отдыхом в Индонезии.

По словам знаменитости, однажды благодаря похожим действиям, ей удалось получить визу в США. Отмечается, что Самбурская принесла в посольство журналы со своими фотографиями. Она заявила, что эмигрировать в Америку не собирается, так как в России у нее хорошая карьера.

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