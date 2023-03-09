Укротитель тигров Аскольд Запашный спас машины своих соседей от огня в Москве

Укротитель тигров Аскольд Запашный ранним утром спас машины соседей от возгорания в Ломоносовском районе Москвы. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Дрессировщик проснулся около 4 часов утра от громких хлопков. Он выглянул в окно и увидел, что загорелась мусорка. Вокруг нее было много припаркованных автомобилей. Пламя в этот момент уже перекинулось на деревья. Аскольд испугался, что машины могут пострадать и сразу позвонил в экстренные службы. После звонка он выбежал на улицу переставлять свою иномарку.

«Буквально через минуту, как я вышел на улицу, уже приехали пожарные и полицейские. В это время из мусорных контейнеров продолжали доноситься хлопки, но пожарные быстро все потушили. Ребята сработали очень оперативно, спасибо им. Меня удивило только то, что на улицу выбежал только я один, никого из соседей я рядом не заметил», – рассказал дрессировщик.

По словам пожарных, общая площадь возгорания составила 16 квадратных метров, а предварительная его причина – взрыв аэрозольного баллончика.

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