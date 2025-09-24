Укравший миллионы рублей у Олега Газманова бизнесмен Саркисян находится в СИЗО

Бизнесмен Геворк Саркисян, которого подозревают в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова, отправлен в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Напомним, что в 2019 году Саркисян занял у семьи артиста миллионы рублей из пенсионных накоплений, обещав вернуть в течение года. Адвокат певца недавно сообщил, что средства якобы должны были пойти на строительство детского парка.

Однако возвращение долга затянулось на пять лет. В результате Саркисян сообщил, что не может расплатиться с певцом, сославшись на пандемию, а затем СВО. Газманов с супругой в итоге обратились с заявлением в Следственный комитет.

Сам бизнесмен живет в США, однако периодически возвращается по делам в Россию. В один из таких визитов его задержали и отправили в СИЗО. При этом шансы на то, что Олег Газманов сможет вернуть себе деньги в полном объеме, крайне малы, считает юрист Виктория Шабанова. По ее словам, должник Саркисян после судебного решения может подать на банкротство.

Ранее Олег Газманов заявил, что «циничная» Алла Пугачева оболгала его в новом интервью.