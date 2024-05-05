Украсили могилу цветами: кто пришел почтить память Валентина Юдашкина

2 мая 2023 года ушел из жизни известный модельер Валентин Юдашкин. Долгое время он боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. В годовщину смерти народного художника России его память пришли почтить родственники и близкие друзья.

Модельер похоронен на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Спустя год на могиле Юдашкина все еще лежат живые цветы. Почтить его память 2 мая пришли его супруга Марина с дочерью Галиной. К ним присоединились Александр Буйнов, Константин Эрнст, Кирилл Клейменов, Александр и Ида Достман: они принесли на могилу кутюрье множество живых цветов, сообщает видеоблогер Андрей Флор.

На могиле кутюрье установили деревянный крест, а у его подножья находится портрет дизайнера. Близкие Юдашкина пока не установили ему памятник.

В 2016 году у художника обнаружили рак почки, из-за которого в течение года у него начали распространяться опухоли по всему телу, в том числе и в голове. Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет в онкоцентре имени Блохина.

Ранее сообщалось, что вдова модельера Марина, с которой он прожил долгие годы, опубликовала фото с ним и трогательно обратилась к кутюрье. Она привела слова из песни «Нежность».