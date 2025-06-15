«Она уже ничего особенно не соображала»: отец Жанны Фриске раскрыл подробности болезни певицы

Певица Жанна Фриске, скончавшаяся 15 июня 2015 года из-за агрессивной опухоли мозга - глиобластомы, практически потеряла рассудок, когда болезнь начала резко прогрессировать. Об этом заявил отец артистки Владимир Фриске.

По его словам, когда Жанне сделали очередное МРТ, стало понятно, что болезнь не удалось остановить после проведенной терапии. Врачи констатировали, что с левой стороны опухоль распалась, а на правой стороне появилось новое образование. После этого состояние Жанны начало стремительно ухудшаться.

В последние месяцы жизни исполнительница хита «А на море белый песок» даже не всегда понимала, где находится. Могла не узнать собственный дом.

«Она уже ничего особенно не соображала, как-то ей кто-то позвонил, спрашивает, где она. У нас там веранда застекленная и там цветы домашние. Она говорит: „В каком-то цветочном городе, какой-то цветочный город и тут одни цветы вокруг. Это, наверное, я на юге где-то“», - вспомнил убитый горем отец в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Фриске добавил, что ему приходилось напоминать дочери, что она находится дома в окружении семьи, а не где-то в другом городе.

При этом, по словам Владимира, Жанна понимала, что скоро умрет. Однажды она попросила не класть ей на лоб молитвенник на похоронах.

Ранее отец Фриске рассказал, что за две недели до смерти артистка была без сознания: в марте 2015-го Жанна перестала реагировать на окружающий мир.