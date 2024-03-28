Украла или нет: поэт из Москвы рассказал, откуда у Оксаны Самойловой его стихотворение

Поэт Стас Власов рассказал, что Оксана Самойлова заказала у него стихотворение. После публикации на странице звезды, пользователи Сети решили, что женщина обманула всех, выдав творчество за свое. Они нашли в Интернете эти же строки под подписью поэта Власова.

Мужчина в беседе с Газета.Ru заявил, что стихотворение было написано по заказу Оксаны Самойловой.

«Несколько месяцев назад Оксана обратилась ко мне с просьбой написать стихотворение по ее идее. Я написал его по ее заказу», — поделился Стас.

При этом поэт не стал говорить, был ли заказ коммерческим.

Напомним, что 27 марта жена рэпера Джигана опубликовала видео со своей дочерью Леей. На кадрах они читали отрывки стихотворения, которое якобы написали сами. Там говорилось о взаимоотношениях родителей с детьми. Фанаты раскритиковали звездную семью, обнаружив эти строки под авторством другого человека.

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова с 2012 года счастлива в браке с рэпером Джиганом. У них есть три дочери – Ариела, Лея и Майя, а также долгожданный сын Давид.

Ранее мы писали о том, что Джиган и Оксана Самойлова заговорили о рождении пятого ребенка. Как выяснилось, знаменитости хотят еще одну девочку. Супруги отметили, что в их доме уже подготовлена комната для нового члена семьи.