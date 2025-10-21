«Украл меня и мое сердце»: Зепюр Брутян с сыном прилетели к Павлу Прилучному на съемки в Турцию

Актриса Зепюр Брутян вместе с двухлетним сыном Микаэлем прилетела к мужу Павлу Прилучному в Турцию, где актер находится на съемках очередного проекта.

Супруга артиста в своем личном блоге поделилась новыми кадрами, сделанными в поездке, опубликовав романтическое видео с ним. В ролике Зепюр предстала практически без макияжа, на ней был сарафан изумрудного оттенка и бежевые шлепанцы.

В первых секундах видео звезда сериала «В клетке» улыбается в камеру, затем к ней подходит муж, подхватывает возлюбленную на руки и начинает кружить.

«Украл меня и мое сердце», — заявила артистка.

На других кадрах супруги качались на садовых качелях. Зепюр уютно устроилась у Павла на коленях. «Когда наш сын спросит, что такое любовь», — отметила она.

Подписчики актрисы не остались в стороне и прокомментировали трогательные моменты знаменитостей. Люди пишут: «Вы для меня пример настоящих чувств», «Прекрасные и чувственные», «Настоящий мужчина и нежная хрупкая девушка», «Вы невероятно гармоничная пара».

Ранее актер Павел Прилучный признался, что стал стабильным после развода с Агатой Муцениеце.