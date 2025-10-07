«Раньше у меня был достаточно переменчивый характер»: Прилучный рассказал, как изменился после развода с Муцениеце

Актер Павел Прилучный рассказал, как его жизнь изменилась за последние годы. Пять лет назад он развелся с Агатой Муцениеце, а затем женился на Зепюр Брутян. По словам артиста, раньше у него был переменчивый характер, но сейчас он стабилен. Об этом он рассказал «ОК!».

Расставание звезд «Закрытой школы» сопровождалось большим скандалом. Агата обвиняла бывшего мужа в абьюзе, делилась, что он выпивал и даже мог поднимать на нее руку. Павел же все отрицал, лишь однажды он согласился, что у него действительно бывают вспышки гнева. Однако после развода актер научился их контролировать.

По словам Прилучного, он изменился с появлением в его жизни «правильных людей». Вероятно, он имел в виду вторую супругу, с которой демонстрирует идиллию в отношениях.

«Раньше у меня был достаточно переменчивый характер, сейчас я стабилен. Наверное, дело в том, что к определенному моменту ты находишь себя и правильных людей вокруг себя… условно, когда ты понимаешь, что все твои тылы закрыты», - рассказал Павел.

Напомним, что от Агаты Муцениеце у Прилучного есть двое детей – Тимофей и Мия. А в 2023 году наследника ему подарила Зепюр Брутян. Мальчика назвали Микаэлем.

