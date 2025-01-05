НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 января 2025, 08:22
1 мин.

Подсказала имя: Вера Брежнева впервые опубликовала фото нового бойфренда

Вера Брежнева показала лицо нового бойфренда и назвала первую букву его имени.
Подсказала имя: Вера Брежнева впервые опубликовала фото нового бойфренда

© Starface.ru

Вера Брежнева прожила в браке с продюсером Константином Меладзе восемь лет. В 2023 году супруги развелись. В конце прошлого года певица начала намекать, что вступила в новые отношения. Наконец, она немного приоткрыла завесу тайны и показала фото возлюбленного в социальных сетях.

Экс-солистка «ВИА Гра» показала фото загадочного возлюбленного, который сидит с ней за одним столом. Мужчина был одет в черную толстовку с замком и такого же цвета кепку. На его головном уборе написана буква «В». Ее Брежнева также указала на фотографии, намекая, что имя возлюбленного начинается на «В».

Подсказала имя: Вера Брежнева впервые опубликовала фото нового бойфренда

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица ранее рассказывала, что познакомилась с возлюбленным еще будучи 18-летней. Спустя годы они вновь встретились, и с того момента ее «любовь росла».

Напомним, Брежнева (в девичестве Галушка) была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого родила дочь. В 2015 году она вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, но в октябре 2023 года брак распался. Общих детей у пары нет.

Ранее артистка отреагировала на выход песни экс-супруга об их разводе. Исполнительница хита «Любовь спасет мир» намекнула, что испытывает грусть.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Вера Брежнева
бойфренд
звезды