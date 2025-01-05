Подсказала имя: Вера Брежнева впервые опубликовала фото нового бойфренда

Вера Брежнева прожила в браке с продюсером Константином Меладзе восемь лет. В 2023 году супруги развелись. В конце прошлого года певица начала намекать, что вступила в новые отношения. Наконец, она немного приоткрыла завесу тайны и показала фото возлюбленного в социальных сетях.

Экс-солистка «ВИА Гра» показала фото загадочного возлюбленного, который сидит с ней за одним столом. Мужчина был одет в черную толстовку с замком и такого же цвета кепку. На его головном уборе написана буква «В». Ее Брежнева также указала на фотографии, намекая, что имя возлюбленного начинается на «В».