Подсказала имя: Вера Брежнева впервые опубликовала фото нового бойфренда
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Вера Брежнева прожила в браке с продюсером Константином Меладзе восемь лет. В 2023 году супруги развелись. В конце прошлого года певица начала намекать, что вступила в новые отношения. Наконец, она немного приоткрыла завесу тайны и показала фото возлюбленного в социальных сетях.
Экс-солистка «ВИА Гра» показала фото загадочного возлюбленного, который сидит с ней за одним столом. Мужчина был одет в черную толстовку с замком и такого же цвета кепку. На его головном уборе написана буква «В». Ее Брежнева также указала на фотографии, намекая, что имя возлюбленного начинается на «В».
Певица ранее рассказывала, что познакомилась с возлюбленным еще будучи 18-летней. Спустя годы они вновь встретились, и с того момента ее «любовь росла».
Напомним, Брежнева (в девичестве Галушка) была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого родила дочь. В 2015 году она вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, но в октябре 2023 года брак распался. Общих детей у пары нет.
Ранее артистка отреагировала на выход песни экс-супруга об их разводе. Исполнительница хита «Любовь спасет мир» намекнула, что испытывает грусть.