Украинский суд заочно приговорил актера Владимира Машкова к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает mk.ru.

Актера и режиссера Владимира Машкова суд в Украине признал виновным в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны. Он заочно получил 10 лет тюрьмы. Теперь, в случае ареста Машкова на территории Украины, его ждет заключение в колонии.

Суд также постановил конфисковать недвижимость актера в Одессе — там у него находится квартира площадью около 100 квадратных метров.

Напомним, Владимир Машков поддержал в 2022 году признание ДНР и ЛНР, он периодически участвует в патриотических концертах и открыто поддерживает СВО. В октябре 2022 года Украина ввела в отношении актера санкции.

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