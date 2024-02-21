Украинский суд приговорил музыканта Дениса Майданова к 15 годам тюрьмы за песню под названием «Сарматушка». Помимо лишения свободы, у артиста конфискуют имущество.

Подробности сообщает телеканал «360».

Приговор был вынесен спустя неделю после выхода композиции. В ней артист воспевает Ракетные войска стратегического назначения.

«На Украине состоялся какой-то суд, и мне тут же прилетело 15 лет с конфискацией за эту песню, буквально через неделю после выхода песни», - рассказал артист.

Майданов признается, что хотел песней поддержать ВС РФ, и «творческим языком» донести информацию о ядерном оружии. Певец считает, что композиция попала в самое сердце, раз вызвала такую реакцию украинцев и сторонников Запада.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к полутора годам лишения свободы участника «Дома-2» Александра Гобозова. Несколько месяцев назад он избил девушку.