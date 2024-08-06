«Дадите себе советы»: Брежнева резко ответила поклоннице, осудившей ее за русские песни

Уехавшая из России Вера Брежнева спорит с поклонниками в соцсетях из-за выступлений с русскоязычными песнями. Публика не понимает, почему отказавшая от русского языка исполнительница выбирает треки не на украинском.

СМИ долгое время обсуждали личную и творческую жизнь бывшей солистки группы «ВИА Гра». Она покинула РФ и даже развелась с мужем, продюсером Константином Меладзе, но музыку не бросила. Певица делилась в соцсетях, что записывает композиции на украинском языке, чем вызывала одобрение у своих фанатов. На днях они удивились, заметив ее сет-лист для концерта.

Дело в том, что в списке песен фигурировали исключительно песни ее бывшего мужа и хиты «ВИА Гры», записанные на русском языке. Одна из поклонниц написала в комментариях свое мнение по поводу этого.

«А как так получается, вы говорите на украинском, а песни на русском поете. Давайте только на украинском, песни, забыть надо, то что было. Вы теперь совсем другая, как в песне у Светы», – отметила фанатка.

Брежнева резко отреагировала на высказывание, попросив не давать ей советы.

«А давайте вы станете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не скрашивала» (Орфография и пунктуация автора сохранены), – ответила артистка.

Ранее мы писали о том, что мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала о приезде бизнесмена в РФ.