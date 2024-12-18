«Время истекло»: танцор Сергей Полунин решил уехать из России

Балерун Сергей Полунин, известный в том числе своей татуировкой с изображением президента России Владимира Путина, заявил, что уезжает из России.

«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — написал он на своей странице в социальных сетях.

Полунин отметил, что пока не знает, куда именно поедет. Ориентироваться в выборе нового места артист, по его собственным словам, будет на запросы семьи и комфорт и счастье ее членов.

Отдельно Сергей поблагодарил зрителей за поддержку и коллег — за сотрудничество.

Полунин родился в 1989 году в украинском Херсоне. Долгое время он жил в Европе и выступал в труппе лондонского Королевского балета, а в Россию переехал в 2012. Здесь он женился и родил сына. Лицо Владимира Путина на груди он набил в 2018 году.

Ранее певец Филипп Киркоров высмеял бегство юмориста Максима Галкина** (признан иноагентом на территории РФ) из России.