Украинская певица Алена Савраненко упала во время репетиции на «Евровидении». Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

В Сети появилось видео генеральной репетиции «Евровидения». За день до полуфинала дуэт из Украины выступал на главной сцене со своей песней, однако когда на нее поднималась Алена Савраненко (известная под псевдонимом Alena Alena), она споткнулась о подол платья и упала.

Несмотря на это, артистка быстро поднялась и продолжила выступление. Свидетелями падения украинской певицы стали 15 тысяч зрителей, которые купили билеты на репетиции.

«Евровидение» пройдет в Швеции с 7 по 11 мая. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая 2024 года. Победительницей в прошлом году стала певица Loreen. Россия в конкурсе не участвует из-за дисквалификации.

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