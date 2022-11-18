Украинцы высмеяли Лободу за ошибку в названии песни

Светлана Лобода анонсировала выход песни на украинском языке, чем вызвала недовольство публики. Дело в том, что в названии композиции артистка допустила грамматическую ошибку, на которую обратил внимание филолог Александр Авраменко.

Лобода назвала песню «Два незнайомця», но по-украински правильнее будет - «Два незнайомцi». Фолловеры разделились на два общественных лагеря: пока одни высмеивают Светлану и обвиняют в неискренней поддержке страны, другие – попытались защитить ее и напомнить, что переходить с русского языка на украинский не так просто.

Напомним, что с февраля месяца артистка покинула территорию РФ и отказалась от концертов в России.

Ранее сообщалось о том, что Маша из сериала «Воронины» находится на 6 месяце беременности. Подробности читайте в этой статье.