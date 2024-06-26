Украинцы танцевали и подпевали: Сердючка зажгла с песней на русском языке в ночном клубе Одессы

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил в одном из ночных клубов Одессы. Артист исполнил песню на русском языке, под которую «отжигали» посетители.

Певец выступил в местном ночном клубе в минувшую пятницу, 21 июня. Он исполнил свой хит «Все будет хорошо!», знакомый миллионам россиян. Публикация с концерта появилась в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Клуб заполнен до отказа, все подпевают», — сказано в сообщении.

На видео девушка танцует под известную песню. Когда зазвучал припев, она начала прыгать и подпевать.

Данилко регулярно выступал с русофобским контентом, но в последнее время он не появляется в публичном пространстве. Более того, он же не первый раз исполняет песни на русском языке.

Ранее музыкальный продюсер Павел Рудченко объяснил, почему артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, до сих пор поет песни на русском языке. Он считает, что украинский исполнитель просто следит за ходом событий на СВО и планирует в дальнейшем петь в России.