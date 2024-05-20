Продюсер об исполняющей песни на русском языке Сердючке: «Планирует, что простят все прегрешения»

Музыкальный продюсер Павел Рудченко объяснил, почему артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, до сих пор поет песни на русском языке. Он считает, что украинский исполнитель просто следит за ходом событий на СВО и планирует в дальнейшем выступать в России.

В беседе с «Абзацем» Рудченко отметил, что Данилко смотрит в будущее и понимает, что ему необходимы корпоративы в РФ, чтобы зарабатывать деньги. При этом певец не боится, что его «отменят» на Родине, так как звезды являются лидерами мнений, а на Украине их осталось немного.

«Видя ход событий на спецоперации, Андрей Данилко исполняет русскоязычные песни. Он планирует, что в дальнейшем ему простят все прегрешения и дадут работать в России. На Украине могут относиться к этому как угодно, но Сердючку там сегодня никто не отменит», - заявил Рудченко.

Напомним, что Сердючка выступает против СВО и спонсирует ВСУ. При этом от хитов на русском языке артист не отказывается.

Ранее концерт Верки Сердючки в Киеве завершился скандалом.