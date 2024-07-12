Украина внесла Машкова и Яковлеву в список «угрожающих нацбезопасности» лиц

Украинские власти внесли директора театра «Современник» и президента Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» Владимира Машкова, а также ведущую актрису Московского академического театра сатиры Алену Яковлевув список лиц, «угрожающих нацбезопасности». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в список внесены еще четверо актеров - Наталия Антонова, Антон Батырев, Сергей Векслер и Виталий Гогунский.

Утверждается, что в все шестеро якобы ведут «публичную антиукраинскую пропагандистскую деятельность», оправдывая действия России.

Кроме того, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания добавил в санкционный список ресурсов, не имеющих права работать в стране, пять медиасервисов - Shara-TV, ILookTV, AntiFriz, IPTV Online и TVBoom. В качестве причины указывается, что они полностью или частично направлены на работу с российской аудиторией, используют русский интерфейс и размещают рекламу для россиян.

Ранее рэпер Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, рассказал, что вывез своих сыновей с Украины, так как опасался возможных угроз и давления. Сейчас 14-летний Марк и 12-летний Платон проживают с отцом в Белоруссии, а мать мальчиков Полина эмигрировала в одну из стран Европы.