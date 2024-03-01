Продюсер объяснил, почему Светлана Лобода «не прижилась» на Украине

Продюсер Сергей Лавров заявил, что Светлана Лобода «не прижилась» на Украине из-за незнания языка. Об этом сообщает mk.ru.

После отъезда из России Светлана пыталась построить карьеру на Украине. Однако местные жители не приняли творчество певицы. Продюсер считает, что Лобода «оказалась в незавидном положении». За последние годы она так и не выпустила ни одного хита на украинском. Все ее песни «на ломаном языке». Из-за этого, по мнению Лаврова, Светлана лишилась заработка.

«Она не прижилась на Украине. Лобода украинский толком и не знает. У нее нет «заказников», корпоративов, на которых она зарабатывала огромные деньги. Украина ее не заказывает: местные олигархи пир на весь мир сейчас не устраивают», — считает продюсер.

Лавров отметил, что Светлана пытается заработать, устраивая «кассовые» концерты. Недавно у нее состоялось выступление в Таиланде, которое, по мнению Сергея, нельзя сравнить с прежним уровнем.

«Все было скромненько. Прямо сарай-сарай», — резюмировал продюсер.

Ранее промоутер Сергей Лавров заявил, что тайное свидание с певицей Светланой Лободой стоило около 9 миллионов рублей. Подробности смотрите в этой новости.