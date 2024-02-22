Брала больше, чем Брежнева: раскрыта стоимость тайного свидания с Лободой

Промоутер Сергей Лавров заявил, что тайное свидание с певицей Светланой Лободой стоило около 9 миллионов рублей. Это был один из самых высоких ценников, так как, например, экс-солистка «ВИА Гра» брала вдвое меньше – 4 миллиона рублей.

Разговоры о том, что звезды шоу-бизнеса зарабатывали на встречах с мужчинами, появились после откровений телеведущей Виктории Бони. Она призналась, что ее друг несколько лет назад пытался «заказать» Брежневу. Сама вокалистка на эти слухи ответила лишь юмором, но, как заявляют люди «из тусовки», подобное действительно было, и это вовсе не секрет.

По словам промоутера, популярностью у состоятельных поклонников пользовалась в свое время Лобода. Правда, она перестала практиковать эти тайные свидания, когда стала суперизвестна в России.

«Бизнесмены, знаю, готовы были заплатить значительно выше, чем за встречу с Брежневой. Но после того как у артистки появился продюсер - дочь украинского олигарха Нателла Крапивина, Лобода уже могла себе позволить отказываться от таких тайных ужинов», - поделился Лавров в беседе с Kp.ru.

Напомним, что сейчас и Брежнева, и Лобода находятся за пределами России и негативно высказываются о стране. Уже два года они пытаются построить карьеру за границей, но заработки их упали в разы.

Ранее налоговая ликвидировала бизнес Светланы Лободы в России.