Украденные у вдовы Градского 100 миллионов признали наследством и могут поделить

Суд частично признал наследственной массой украденные у вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко 100 млн рублей. Средства могут поделить между родственниками.

Об этом сообщает Super.ru.

Деньги были признаны за Градским. Это означает, что сын композитора, его сестра и двое несовершеннолетних детей могут претендовать на получение средств.

По словам Даниила Градского, на суде Коташенко доказывала, что 100 млн – это ее деньги, но никаких доказательств не привела.

«Все, что у нее есть из собственности, купил мой отец. Она действительно в театре зарабатывала деньги, мой папа поставил ее в качестве заместителя художественного руководителя и выплачивал очень хорошую зарплату. Но, между нами говоря, на работе она никогда не появлялась», - поделился Даниил с журналистами.

Он отметил: после смерти мужа доходы Коташенко резко упали и позволить себе нынешний образ жизни Марина не может. Поэтому Градский полагает, что вдова вводит суд в заблуждение и «ходит при своих же украденных деньгах».

На заседании присутствовала сиделка композитора. Она специально прилетела из Узбекистана на суд и «рассказала правду», сообщил Даниил без каких-либо подробностей.

Ранее сообщалось, что в Тверской районный суд 21 февраля Коташенко приехала с 10-летним сыном. После заседания она отказалась что-либо комментировать и прошла мимо журналистов.