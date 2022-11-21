Уколы красоты в помощь: Анна Семенович раскрыла тайну своей привлекательности

Когда-то Анна Семенович была перспективной фигуристкой и даже в паре с Романом Костомаровым стала серебряным призёром чемпионата России в 2000 году. Но время идёт, и Анна потеряла спортивную форму и изменилась до неузнаваемости. Сегодня девушка известна больше по карьере певицы и даже обзавелась своей армией поклонников. В социальной сети Семенович откровенно рассказала о том, что помогает ей сохранить привлекательный внешний вид.

Как выяснилось, без уколов красоты не обошлось. Помимо этого, Анна является постоянной гостьей косметолога, который ей рекомендовал массажи и процедуры по увлажнению кожи.

К слову, не каждая светская львица может публично признаться в том, что поддерживает свой внешний вид при помощи ботокса. Совсем недавно Анастасия Решетова выступила против уколов красоты, но, кажется, поклонники не поверили ее словам. Подробности читайте в этой статье.