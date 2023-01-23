Уколы и помощь врачей: актер Олег Басилашвили раскрыл правду о своем здоровье

Актер Олег Басилашвили несколько дней назад рассказал о своей болезни, из-за которой вынужден терпеть уколы. 88-летний мужчина очень хотел поправиться, чтобы выйти на театральную сцену. В свежем интервью звезда раскрыл правду о своем здоровье.

Многочисленные СМИ писали, что самочувствие знаменитости резко ухудшилось. Но он вышел на связь с журналистами, чтобы опровергнуть все слухи. Олег Валерианович заявил, что в ближайшее время порадует зрителей.

«Пишут всякую дребедень. Не стоит верить, и вам советую не читать. Все это ерунда. Завтра я спектакль играю, так что все нормально с моим здоровьем», – ответил 88-летний Народный артист СССР в разговоре с «Абзацем».

Напомним, что постановку «Лето одного года» с участием Басилашвили покажут 24 января на сцене Большого драматического театра в Петербурге. Вместе с именитым актером играет народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Ранее мы писали о том, как 92-летнего актера Ивана Краско вывезли из медучреждения на инвалидной коляске. Там он лечился от инсульта. Директор знаменитости заявил, что звездному пациенту предложили операцию на сердце. Он опасается, что это негативно отразится на здоровье артиста.