18:23, 19 января 2023
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Ивана Краско вывезли из медучреждения на инвалидной коляске
Фото: Freepik.com
92-летнего актера Ивана Краско вывезли из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга на инвалидной коляске. В медучреждении он лечился от инсульта.
По словам директора Краско Вячеслава Смородинова, актера выписали. Он допустил, что лечение продолжится, но уже в крупном медцентре имени Алмазова.
Смородинов заявил, что актеру предложили операцию на сердце. Он опасается, что это негативно отразится на здоровье артиста.
Краско при выписке заявил о «прекрасном» самочувствии и «человеческом обращении» в больнице.
Актер обратился ко врачам в тот момент, когда перестала подчиняться левая рука. Краско знал, что она связана с сердцем.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия КараеваТеги: