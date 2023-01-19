Ивана Краско вывезли из медучреждения на инвалидной коляске

92-летнего актера Ивана Краско вывезли из Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга на инвалидной коляске. В медучреждении он лечился от инсульта.

По словам директора Краско Вячеслава Смородинова, актера выписали. Он допустил, что лечение продолжится, но уже в крупном медцентре имени Алмазова.

Смородинов заявил, что актеру предложили операцию на сердце. Он опасается, что это негативно отразится на здоровье артиста.

Краско при выписке заявил о «прекрасном» самочувствии и «человеческом обращении» в больнице.

Актер обратился ко врачам в тот момент, когда перестала подчиняться левая рука. Краско знал, что она связана с сердцем.