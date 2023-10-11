«Укольчики разные»: певица Алсу рассказала о предстоящих пластических операциях

Популярная исполнительница Алсу призналась, что нормально относится к филлерам и готова в будущем сделать пластическую операцию. 40-летней певице нравится ее возраст. Об этом она рассказала в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Артистка отметила, что еще несколько лет назад ждала своего 40-летия с опасением. Но потом к ней пришло осознание, что с возрастом ничего не меняется. В детстве ей казалось, что в 40 лет женщина становится очень взрослой. Но себя она такой не чувствует.

«Мне нравится сочетание того, что я выгляжу еще достаточно свежо, но при этом есть уже некая мудрость и какое-то понимание жизни», – поделилась звезда.

Алсу поделилась, что сохранила моложавый внешний вид благодаря «прекрасной генетике» и уходу за собой. Певица не стала скрывать, что делает определенные процедуры, но в меру.

«Делаю и процедуры аппаратной косметологии, и укольчики разные — и это все работает, я вижу результат. Но я за естественность: не люблю, когда результат омолаживающих или эстетических процедур чересчур заметен. К примеру, я нормально отношусь к филлерам, просто они не должны менять черты лица», – объяснила артистка.

Певица призналась, что, возможно, спустя годы обратится к пластической хирургии. Но будет делать все очень аккуратно и «без фанатизма».

Ранее 40-летняя певица Алсу рассказала о сыне, которого она прячет от публики.