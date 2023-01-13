Ухудшение не остановить: у Романа Костомарова деформировались легкие

У фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова развился двусторонний гидроторакс. Вследствие этого началась деформация легких.

Состояние спортсмена ухудшилось, пневмония уже двусторонняя.

Гидроторакс, который развился у Костомарова, опасен тем, что наступает сжатие легочной ткани. В результате нарушается кровообращение, возникает риск смещения органов в грудной полости.

Спортсмен по-прежнему дышит через трубку в трахее и подключен к ИВЛ. Пока остановить ухудшение состояния не получается.

Ранее сообщалось, что у Костомарова начало синеть тело. Это произошло из-за сепсиса в организме фигуриста.