17:26, 13 января 2023
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Ухудшение не остановить: у Романа Костомарова деформировались легкие
Фото: Freepik.com
У фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа Костомарова развился двусторонний гидроторакс. Вследствие этого началась деформация легких.
Состояние спортсмена ухудшилось, пневмония уже двусторонняя.
Гидроторакс, который развился у Костомарова, опасен тем, что наступает сжатие легочной ткани. В результате нарушается кровообращение, возникает риск смещения органов в грудной полости.
Спортсмен по-прежнему дышит через трубку в трахее и подключен к ИВЛ. Пока остановить ухудшение состояния не получается.
Ранее сообщалось, что у Костомарова начало синеть тело. Это произошло из-за сепсиса в организме фигуриста.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: