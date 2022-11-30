«Ухожу»: Киркоров сделал громкое заявление на фоне многочисленных скандалов

Имя поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в последнее время постоянно мелькает в скандальных заголовках. Видимо, сам артист уже устал от многочисленных конфликтов и критики своей внешности, поэтому сделал громкое заявление.

Звезда рассказал в интервью 5-tv.ru, что давно мечтает сбросить лишний вес. Сейчас он взял себя в руки и обещал сесть на диету. Перед Новым годом певец планирует отказаться от сладостей, полуфабрикатов и других вредных для фигуры продуктов.

«С декабря я ухожу на диету. Надеюсь, что у меня это получится», — поделился артист.

Исполнитель с грустью в глазах отметил, что во время гастролей ест очень много вредной пищи: бутерброды, колбасу, сыр, пончики и зефир. Теперь Филиппу придется пересмотреть свой райдер.

Поклонники знают о том, что поп-король не раз заставлял себя сесть на диету. В 2016 году он смог сбросить 20 килограммов, а через три года избавился от 30 килограммов! Артист похудел своими силами, не обращаясь к пластическим хирургам. Он очень этим гордится и надеется, что в этот раз тоже все получится. Раньше звезда практиковал интервальное голодание, которое очень популярно среди артистов.

Недавно мы писали о том, как Киркоров собрался отомстить Шукшиной за критику.