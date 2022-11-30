«Назло этой дуре»: Киркоров собрался отомстить Шукшиной за критику

Сейчас телеканал «ТНТ» снимает ремейк комедии «Ирония судьбы», которую планирует представить зрителям в новогоднюю ночь. Тем не менее не все оценили подобную задумку, особенно актриса Мария Шукшина, назвавшая заранее фильм «приступом безвкусия». Подобное высказывание очень не понравилось Киркорову, который сыграл роль Ипполита. В публичном пространстве певец жестко прошёлся по личности Шукшиной.

Филипп убежден, что артистка намеренно его преследует из-за влюбленности, поскольку ранее женщина уже высказывалась о творчестве поп-короля в негативном ключе. Киркоров заявил: новый образ Ипполита назло Шукшиной «взорвет пространство». «Сумасшедшая! Я не даю ей покоя», – гневно отреагировал мужчина.

Поклонники артиста убеждены, что на этом баттл между Филиппом и Марией не закончится и продолжение последует в скором времени.

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