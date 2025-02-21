«Уходят один за другим мои друзья»: МакSим о смерти записавшего ее первые хиты музыканта

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, высказалась о смерти музыканта Олега Прозетова. Он записал ее первые хиты. Исполнительница назвала мужчину своим старшим другом и добрейшим человеком. Об этом сообщает 116.RU.

Олег Прозетов ушел из жизни 19 февраля. Ему было 57 лет. СМИ сообщали о том, что певица МакSим сотрудничала с ним во время начала карьеры. Женщина вспомнила те времена.

«Уходят один за другим мои друзья. Олежка был моим другом и коллегой с самых первых шагов в музыке. Он принимал самое активное участие в записях моих первых песен, в том числе «Заведи», — поделилась артистка.

Звезда отметила, что работать с Олегом было просто и весело.

«Даже не верится, что его больше нет. Спи спокойно, мой старший друг, прекрасный музыкант, добрейший человек», — добавила певица и дала обещание не забывать его.

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