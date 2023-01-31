«Уходят, думают, где-то лучше, но нет»: Юлия Барановская отказала Андрею Аршавину

Телеведущая Юлия Барановская много лет назад рассталась с отцом своих детей, футболистом Андреем Аршавиным. Несмотря на то, что сейчас их отношения уже не обсуждают, артистка часто затрагивает в разговорах имя своего экс-возлюбленного. Некоторым поклонникам даже кажется, что звезда готова воссоединиться со спортсменом.

Ведущая популярного шоу на Первом канале «Мужское/Женское» пообщалась с гостьей, которая рассказала о домашнем насилии со стороны супруга. Барановская хотела поддержать настрадавшуюся женщину, но притянула к этой истории подробности своей жизни.

«Обычно так и бывает: уходят, думают, где-то лучше, но нет – потом тыкаются-мыкаются. Получают вот таких вот родственничков. Мне это все близко, знакомо. Я к чему. Я (бывшего – Прим. ред.) – не пущу. Просто предупредила», – заявила Юлия в эфире телепрограммы.

Поклонники решили, что телеведущая намекнула на отношения с Андреем Аршавиным. Видимо, Юлия считает, что бывший с радостью вернулся бы к ней, но она уже остыла.

Ранее мы писали о том, как Барановская рассказала о новом браке. Она заявила, что получила предложение руки и сердца, и не один раз.