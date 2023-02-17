«Уходить надо достойно»: Александр Ширвиндт вцепился в Васильеву после ее заявления

Актер Александр Ширвиндт не смог сдержать своих эмоций на сцене театра «Сатиры». 88-летний мужчина вцепился в руку коллеги Веры Васильевой после публичного заявления. Но поведение знаменитости вызвало в зале только хохот.

Артисты вышли на сцену, чтобы показать спектакль «Кабачок Сатиры для любимых». Одной из зрительниц стала прославленная фигуристка Татьяна Навка. Она опубликовала кадры в личном микроблоге. На сцене Ширвиндт и Васильева разговаривали, а в какой-то момент 97-летняя актриса решила пошутить. Мужчина держал ее за руку, а потом схватился сильнее и поцеловал. Александр Анатольевич громко смеялся.

«Как же это было прекрасно... Душевно, смешно, легко!!! Окунулась во времена передачи «Кабачок 13 стульев», столько юмора, ностальгии и доброго смеха. Невероятный заряд положительных эмоций! Просто браво!» – поделилась эмоциями Татьяна.