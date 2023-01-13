«Не может отойти далеко от дома»: сын Ширвиндта рассказал правду об отце

88-летний ветеран сцены сегодня выглядит на удивление хорошо. А ведь всего год назад ходили разговоры о том, что его здоровье сильно пошатнулось в связи со стенокардией.

Правда, тогда же Ширвиндт-младший успокоил: мол, с отцом все в порядке, плановая госпитализация, день рождения встретили, как обычно, на рыбалке.

По словам Михаила, далеко от дома отойти отец семейства уже не может, да и от активной работы тоже все-таки отстранился.

И все же, именно посещение родного театра всякий раз благотворно влияет на мэтра.

На недавней блистательной премьере «Невольниц» он был замечен в первом ряду. После этого еще несколько раз приезжал на Триумфальную площадь.

Вот секрет второй молодости знаменитого комика: отдыхает дома и на рыбалке, даже на бывшую работу тоже приезжает, как на отдых!