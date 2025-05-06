Уходит из «Голоса»? Антон Беляев пожаловался на стресс из-за наставничества в проекте

Певец Антон Беляев намекнул, что может покинуть проект Первого канала «Голос» после трех сезонов. Оказалось, что работа наставником дается ему очень непросто в психологическом плане.

Вокальный телевизионный проект буквально взрастил Антона. Сначала он пришел туда в качестве участника, затем прославился и попал уже в знаменитое красное кресло. Наставником Беляев является уже три сезона, но не исключено, что в следующем году зрители уже не увидят его в шоу.

Антон признался, что ему довольно тяжело судить вокалистов. По его словам, ему дискомфортно в кресле, так как он чувствует излишнюю травматическую вовлеченность в процесс.

«Хотелось бы проще относиться к этому: все-таки это игра, которая глобально ничего не решает. Но для меня это стресс длиной в полгода. За счет предыдущего опыта я знаю про ощущения участников, но не всегда это возможно учитывать в процессе», - цитирует слова музыканта ТАСС.

Напомним, что изначально Беляев боялся присоединяться к проекту из-за отсутствия специального образования.

Ранее продюсер раскрыл гонорары Антона Беляева.