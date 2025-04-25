«Является большой акулой российской эстрады»: сколько зарабатывает звезда «Голоса» Антон Беляев

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов раскрыл размер гонораров певца Антона Беляева. Артист стал популярен после участия в шоу «Голос». Сейчас он активно дает концерты и выступает на корпоративах, на которых зарабатывает около 2 млн рублей. Об этом Дворцов рассказал порталу «Страсти».

Беляев не победил во втором сезоне вокального проекта Первого канала, но очень запомнился зрителям. В одиннадцатом сезоне его даже пригласили занять место наставника. По словам продюсера, именно благодаря «Голосу» Антон сумел пробиться на эстраду и плотно там закрепиться.

«В целом, он востребованный. На корпоративах его гонорар составляет в районе 2 млн рублей по Российской Федерации. Безусловно, он стал популярнее после «Голоса», как и все участники, победители, потому что проект дает большой старт в мир музыки, шоу-бизнеса», - рассказал Дворцов.

Несмотря на то, что до появления Беляева в шоу-бизнесе уже были большие звезды, он не затерялся среди них. Продюсер заверил — певец конкурентоспособный, поэтому ему удается держаться на плаву.

«Мир шоу-бизнеса в принципе такой, что здесь все друг друга жрут, пытаются уничтожить. Антон, конечно, яркая личность. Он талантливый, ничего не могу сказать. Конечно, он составляет большую конкуренцию в медиасфере. Антон является большой акулой российской эстрады», - заявил Сергей Дворцов.

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