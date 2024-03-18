«Уходит целая эпоха»: Вера Алентова выступила с трогательной речью в память об Александре Ширвиндте

Актриса театра и кино Вера Алентова посетила церемонию прощания с народным артистом России Александром Ширвиндтом в Театре сатиры в Москве. Звезда фильма «Москва слезам не верит» выступила с речью памяти актера. Об этом сообщает Пятый канал.

«Уходит наше поколение, уходит целая эпоха. Это естественно и очень горько. Нашему веку повезло, потому что в нем было много ярких личностей. И вот среди этих ярких личностей быть ярчайшим — это особый талант, которым, конечно, обладал Александр Анатольевич», — заявила Вера Алентова.

Артистка прочитала стихотворение Василия Жуковского «Воспоминание (О милых спутниках)» в память об Александре Ширвиндте: «О милых спутниках, которые наш свет / Своим сопутствием для нас животворили, / Не говори с тоской: их нет; / Но с благодарностию: были».

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Сообщалось, что причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. С 2000 по 2021 год Александр Ширвиндт был художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры. За 54 года работы в Театре сатиры артист сыграл около 30 ролей и поставил более 20 спектаклей.

Церемония прощания с Александром Ширвиндтом состоялась 18 марта в Театре сатиры. Среди присутствующих были Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Клара Новикова, Никас Сафронов, Леонид Ярмольник, Леонид Каневский, Андрей Житинкин, Всеволод Шиловский, Сергей Шустицкий, Евгений Герасимов, Игорь Костолевский, Иван Ургант и другие знаменитости.

Ранее мы писали о том, что Вера Алентова назвала себя «второй женой» Александра Ширвиндта. Актриса рассказала, что много лет играла с ним в спектакле «Чествование» театра Антона Чехова. Артистка исполняла роль его бывшей жены.