«Уходим с радаров»: 28-летняя Лиза Арзамасова уехала под Питер из-за проблем со здоровьем

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух считаются самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на это, журналисты регулярно приписывают им развод и многочисленные измены со стороны хореографа. Молодые люди никак не реагируют на эти слухи и лишь продолжают укреплять семейное счастье. К слову, недавно звезда «Папиных дочек» вышла на связь и рассказала о начале романтического путешествия для них с мужем. Правда, как выяснилось, под Санкт-Петербург влюбленные отправились не только с целью отдыха.

Уже несколько месяцев по Сети ходят тревожные сообщения о плохом самочувствии Елизаветы. Из-за этого артистка даже отказалась выходить на сцену спектакля, в котором у нее была главная роль. Очередной повод для беспокойства Арзамасова сама дала, сообщив, что они отправились в отель, направленный на «восстановление здоровья».

Супруга Авербуха провела экскурсию по их номеру и показала, что в одной из комнат стоит специальное массажное кресло. «А мы отправились в романтическое и оздоровительное путешествие. На несколько дней уходим с радаров. Едем под Санкт-Петербург», — сообщила актриса.

По словам Арзамасовой, она впервые находится в таком месте, в котором все ориентировано на «снижение уровня стресса».

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