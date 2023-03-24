«Его уже ничего не интересовало»: Арзамасова рассказала о последних днях жизни любимого мужчины

Елизавета Арзамасова ведет активный диалог с публикой. Девушка всегда рада поделиться историями из жизни и актерской сферы. Совсем недавно звезда «Папиных дочек» вышла на связь с плохими новостями: она сообщила о смерти дедушки. Мужчина скончался за два месяца до своего дня рождения, в мае ему могло бы исполниться 91. Оправившись от трагедии, возлюбленная Авербуха вновь появилась в личном блоге и рассказала о последних днях жизни любимого мужчины.

Так, девушка поделилась видео, на котором показан вид из спальни ее дедушки. Каждое утро мужчина любовался пейзажами бухты Золотой Рог. Родственник Елизаветы был весьма активным человеком: он увлекался боксом, осваивал планшет, однако за неделю до смерти у него остыл интерес ко всему окружающему.

«Мама как-то сказала: "Возможность выбирать вид из окна — самая большая роскошь". Вот такой восход мой дед видел каждое утро. В последнюю неделю жизни его уже ничего не интересовало: ни бокс, ни новости, ни планшет. Он смотрел на бухту и восхищался: "Вы не видите там того, что вижу я"» — поделилась болью Арзамасова.

Ранее Илья Авербух публично признался в проступке перед Арзамасовой. Хореограф заявил: «Спасибо Лизе за терпение». Полное высказывание мужчины читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Яна Рудковская восхитилась преображениями Киркорова и перечислила все манипуляции, проведенные на ее внешности. Подробности смотрите в этой статье.