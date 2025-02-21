Уход с ТВ, беременность жены и возвращение на сцену: куда пропал комик и звезда ТНТ Иван Усович

Комик Иван Усович станет отцом во второй раз. Его жена Анастасия опубликовала в соцсетях снимок с округлившимся животом. Предположительно, она находится на последних месяцах беременности.

Усович стал известен благодаря участию в шоу Stand Up на канале ТНТ, однако в последнее время он нигде не снимается. Оказалось, что юморист решил делать упор на сольную карьеру и не соглашаться на разные проекты ради популярности.

Super.ru выяснил, что Ваня сейчас в основном живет в Москве, но иногда летает в Таиланд. Вместо концертов артист проводит небольшие частные выступления. За корпоратив он берет около 1,5 млн рублей. В райдере у него нет излишеств – в гримерке должны быть вода, горячее, фрукты и орехи. А вот летать он предпочитает классами комфорт и бизнес.

Источники сообщили, что Усович брал на время творческий отпуск, чтобы подготовить новый материл. Но уже в 2025 году он планирует несколько концертов — и в России, и за границей.

Ранее появилась информация, что премьер Большого театра Денис Родькин женится на своей возлюбленной-балерине.