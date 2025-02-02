Уход из кино, смерть мужа и слухи об алкоголизме: куда пропала звезда «Приморского бульвара» Анна Назарьева

Актриса Анна Назарьева уже несколько лет не снимается в кино. Ходили слухи, что пропавшая с экранов звезда фильмов «Приморский бульвар» и «Берегите женщин» пристрастилась к спиртному после смерти мужа. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ соседка артистки раскрыла правду ее жизни.

Анна Назарьева прославилась по фильмам 1980-х, где нередко представала перед зрителями в откровенных образах, за что среди поклонников получила прозвище «русская Эммануэль». Впоследствии актриса также снялась в «Возвращении Мухтара», «Мачехе» и других проектах, а в последний раз появилась на экранах в 2016 году в фильме «Крестная».

Два года назад артистка потеряла мужа, режиссера Александра Полынникова, который был старше нее на 28 лет. Пара познакомилась на съемках его фильма «Поживем – увидим» и прожила в браке более 30 лет. Режиссер снял избранницу в нескольких своих картинах. Детей у супругов не было. По словам Анны Назарьевой, она задумывалась об ЭКО, но не решилась из-за возраста и личных убеждений. Уход мужа стал тяжелым ударом для актрисы, которая, по слухам, после трагедии сильно похудела и пристрастилась к алкоголю.

В январе в СМИ появилась информация о том, что Анна Назарьева попала в одну из московских больниц. Сообщалось, что звезда «Приморского бульвара» была найдена ночью 24 января возле дома на улице Красная Пресня. Тогда артистке диагностировали травму головы и плечевого сустава. После этого многие снова заговорили о возможном алкоголизме знаменитости, но соседка опровергла домыслы.

«Идеально всегда выглядит, за собой следит. Прекрасная умница, не пьет абсолютно», — заявила женщина.

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