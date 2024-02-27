Смерть семьи, алкоголизм и скандальные увольнения из театров: куда пропала актриса Татьяна Догилева
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В 80-е годы об актрисе Татьяне Догилевой знали практически все в СССР. Она активно снималась в кино, играла на театральной сцене. Однако со временем в жизни звезды фильма «Блондинка за углом» наступила «черная полоса», и она пропала с экранов, перестала появляться на светских мероприятиях. 27 февраля артистка празднует день рождения. Ей исполнилось 67 лет. Портал «Страсти» рассказал о судьбе Татьяны Анатольевны, ее самых значимых проектах, личных драмах, потере работы и проблемах со здоровьем.
Кто такая Татьяна Догилева: самые значимые роли в кино
Татьяна Догилева родилась в 1957 году в неактерской семье, ее родители были далеки от творчества. Тем не менее, еще со школьной скамьи она мечтала о сцене, участвуя в театральных постановках. Уже в 14 лет будущая звезда экранов начала обучаться в студии юного зрителя при Центральном телевидении, а после поступила в ГИТИС, который успешно окончила в 1978 году.
Сразу же после выпуска из института Догилева приступила к съемкам в кино. Ее полноценный дебют случился в картине «Безбилетная пассажирка». Там она исполнила эпизодическую роль. Популярность же к актрисе пришла намного позже – спустя девять лет она получила предложение сыграть в фильме «Обида», и это был ее первый шаг к славе.
В общей сложности Татьяна Анатольевна приняла участие в более 160 проектах. Среди самых известных: «Дважды рожденный», «Поздняя встреча», «Восток-Запад», «Кто, если не мы», «Отцы и дети», «Девочка», «Люба, дети и завод», «Бомжиха», «Елки-3», «Жги!», «Обычная женщина», «Доктор Лиза», «Вампиры средней полосы», «Скрытые мотивы» и другие. Кроме того, Догилева пробовала силы и в режиссуре. Так, в 2007 году она сняла полнометражный фильм «Лера» с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Скандал в Ленкоме: почему Татьяна Догилева ушла из театра после 7 лет работы
Первое время после окончания института Татьяна Догилева, несмотря на положительные отзывы зрителей о ее актерской игре, была вынуждена сидеть практически без ролей. Семь лет она играла в известном московском театре Ленком и за это время никак не продвинулась по карьерной лестнице.
Сама Татьяна Анатольевна признавалась в интервью mk.ru, что она и ее коллеги были без работы из-за бывшего художественного руководителя Марка Захарова. Она подмечала, что, несмотря на профессионализм, он был жестким человеком, поэтому в театре царил абсолютизм – ставились только те постановки, которые нравились Марку Анатольевичу. Так, роли получали участники труппы, известные зрителю и лично симпатизировавшие худруку. Остальные же довольствовались малым.
Догилева вспоминала, что Ленком был для нее большим счастьем в начале и огромным разочарованием в конце. Она поняла, что при творческой свободе и значимости театра в нем ей было «нечего ловить». А после появления в коллективе дочери Захарова Александры ей стало понятно, что нужно уходить. Ролей стало еще меньше, так как они все доставались наследнице руководителя, а сам он навстречу идти отказывался. Уволилась Татьяна Анатольевна со скандалом, так и не сумев пробиться в «первый состав».
Увольнение из Театра имени Ермоловой и скандал Татьяны Догилевой с Олегом Меньшиковым
Татьяна Догилева пришла в театр имени Ермоловой в 1985 году. Тогда актриса мечтала о работе под руководством Валерия Фокина и об участии в ярких постановках. Однако режиссер не смог завоевать доверие труппы. Это привело к тому, что в 1990 году театр возглавил Владимир Андреев. По словам актрисы, ей нелегко вспоминать этот период. В те годы она одна осталась в труппе и ездила по всей стране с гастролями. «Я тогда чуть не сдохла», — говорила она сайту Kp.ru.
Несмотря на заслуги Догилевой, режиссер неоднократно пытался от нее избавиться. Фокин собирал худсовет, на котором он настраивал всех против актрисы. Догилевой не давали ролей и платили всего 5 тысяч рублей в месяц. По словам Татьяны, на тот момент в ней «взыграло чувство справедливости». Вспомнив тяжелые гастроли в 90-е годы, она решила, что не будет увольняться по собственному желанию. Так продолжалось до 2012 года, пока ей не исполнилось 55 лет и не сменилось руководство театра. Тогда Татьяна решила уйти на пенсию и забрать трудовую книжку из заведения.
В 2012 году театр имени Ермоловой возглавил Олег Меньшиков. В свое время Татьяна и Олег были близки. Они познакомились на съемках «Покровских ворот», а затем начали дружить семьями. Кроме того, Меньшиков стал крестным отцом дочки Татьяны. Вот почему Догилева хотела уйти из театра, сохранив дружеские отношения с Меньшиковым. Однако этого не произошло. Актер не стал ждать, когда Татьяна выйдет на пенсию и уволил ее. Затем он выступил на конференции и заявил: «Неприлично 20 лет не выходить на сцену и получать зарплату». Узнав о словах коллеги, Догилева назвала его «придурком, окружившим себя подпевалами».
Спустя годы Татьяне и Олегу так и не удалось наладить отношения. Актриса обратилась к Меньшикову и заявила, что он больше не крестный отец ее дочки.
«Хочу через газету обратиться к Меньшикову. Олег, может быть, ты не помнишь, но ты крестный отец моей дочери. Я увольняю тебя с этой «должности». Прощай навеки!» — цитирует Кp.ru высказывание знаменитости.
Личная жизнь Татьяны Догилевой: два замужества и смерть семьи
Несмотря на то, что карьера у Татьяны Догилевой строилась достаточно успешно, личная жизнь у нее не складывалась. В первый раз она серьезно влюбилась еще в ВУЗе в одногруппника Юрия Стоянова. Этот роман был довольно бурный, но, как делилась сама актриса, основанный больше на страсти, нежели на любви. После института молодые актеры поженились, но к семье Догилева оказалась не готова. Для нее была важнее работа, поэтому спустя три месяца брак развалился. Инициатором развода выступил Юрий.
Во второй раз Догилева отправилась под венец уже в более зрелом возрасте, когда стала готова к семье. Ее мужем стал писатель Михаил Мишин. На тот момент она была уже известной в киноиндустрии. В 1994 году, спустя 4 года после свадьбы, у супругов родилась дочь Екатерина. Но брак это не спасло, и они приняли решение расстаться после 18-летней совместной жизни. Это сильно ударило по психологическому состоянию звездной наследницы, из-за чего у нее появилась анорексия (расстройство пищевого поведения – прим. «Страсти»). С ней она боролась на протяжении двух лет.
Однако проблемы со здоровьем дочери были не единственными в жизни Догилевой. Татьяна Анатольевна помогала не только ей, но и родному брату, который в последние годы жизни страдал от алкоголизма. Актриса делала все, чтобы помочь ему, но в итоге он скончался. И почти в это же время она потеряла еще и отца, не сумевшего побороть рак, и мать, которую разбил инсульт. Все это оказалось настолько тяжело для артистки, что она на время «ушла в тень». Тогда появились новости о том, что Догилева пристрастилась к спиртному.
Сахарный диабет, алкоголизм и проблемы с психикой: что случилось с Татьяной Догилевой
В начале карьеры Татьяна появилась на экранах в образе обаятельной, харизматичной блондинки. Однако спустя время актриса изменилась до неузнаваемости: она набрала вес и потеряла шарм. Поговаривают, это произошло на фоне проблем со здоровьем.
Как сообщает Пятый канал, Татьяна поправилась из-за сбоя в эндокринной системе и сахарного диабета второго типа. При данном заболевании у человека появляется пристрастие к еде, и это ускоряет процесс разрушения внутренних органов.
Есть и другая версия, согласно которой Татьяна изменилась под действием алкоголя. Актриса никогда не скрывала, что в прошлом пережила тяжелый период. Она похоронила отца, мать и брата-инвалида. Оставшись в одиночестве, Догилева заглушала боль алкоголем. Это привело к тому, что актрисе потребовалась помощь специалистов. В течение нескольких лет она лечилась от зависимости в профильной клинике.
После курса лечения у Татьяны началась новая жизнь: она получила роль в сериале и полностью погрузилась в съемочный процесс. Догилева работала на износ, мало спала и принимала сильнодействующие препараты. В результате этого знаменитость оказалась в психиатрической больнице с нервным срывом.
Сама Татьяна никак не комментирует свои изменения и отрицает все болезни.
Как меняла свою внешность Татьяна Догилева – мнение пластического хирурга
Поклонники Догилевой не раз отмечали, что с возрастом перестали узнавать кумира. Красивая женщина изменилась до неузнаваемости и вовсе не в лучшую сторону. Как признавалась сама актриса, причиной стала пластика, на которую она решилась после 40 лет. Однако, как считает хирург Александр Вдовин, дело не только в этом.
«Татьяна Догилева — великолепная актриса. Конечно, каждая женщина хочет как можно дольше выглядеть молодо и красиво. Безусловно, сначала она пробует различные способы омоложения, пока не приходит к пластической хирургии. Здесь самое главное — к какому ты попадешь хирургу, потому что он может как улучшить, так и ухудшить ситуацию, - поделился эксперт. — В свое время много писали о неудачной пластике Догилевой. После того, как актриса сделала круговую подтяжку, многие писали, что она, мол, потеряла свою индивидуальность. Однако я не думаю, что сегодняшний внешний вид актрисы связан с неудачной пластикой. Здесь проблемы все-таки с набором веса. Возможно, со сбоем гормонального фона. Или же у нее не все в порядке с сердечно-сосудистой системой».
Чтобы улучшить внешность, пластический хирург Вдовин посоветовал актрисе не обращаться к пластике, а просто попытаться сбросить лишний вес и начать следить за здоровьем.
«В любом случае, говоря о внешнем облике актрисы, я бы не стал советовать, какие ей стоило бы сделать операции и к каким процедурам прибегнуть. В данном случае ей главное - следить за здоровьем. В том числе - постараться сбросить вес, потому что лишние килограммы всегда не в лучшую сторону», - заключил специалист.
Татьяна Догилева сейчас: фильмы и проекты
На сегодняшний день Татьяна продолжает сниматься в кино. Чаще всего актрису можно встретить в молодежных, комедийных проектах. В 2021 году Догилева появилась в сериале «Вампиры средней полосы», который продлили на два сезона. В 2023 году она снялась в главной роли в «Волшебном участке». Татьяна смело и играючи примерила на себя образ Бабы Яги. По мнению кинокритика Эмилии Деменцовой, Догилева органично смотрится в комедийном амплуа.
«Она не заставляет улыбаться зрителя, не клянчит эмоции шаблонными актерскими приемами, но вызывает искренние эмоции. Искренность рождает искренность. Может быть потому, что у Татьяны Анатольевны прекрасное чувство юмора и нет комплексов, она так убедительна в комедийных ролях», — сообщила Эмилия изданию «Страсти».
Кажется, что, несмотря на жизненные трудности, Татьяна не собирается уходить из кино. В 2024 году у Догилевой выйдут 7 фильмов с ее участием. Среди громких премьер — «Анна К» и «Последний богатырь. Наследие».
«Анна К» — современное прочтение романа Льва Толстого «Анна Каренина». Проект имеет звездный актерский состав. Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юра Борисов, Татьяна Догилева и режиссер Валерий Федорович представят свой взгляд на бессмертный роман Толстого. А что из этого выйдет — узнаем уже скоро.
Как Татьяна Догилева стала известной актрисой – мнение кинокритика и режиссера
Татьяна Догилева — яркая, темпераментная, эксцентричная актриса, не боящаяся быть смешной или некрасивой на экране. И в этом, по мнению кинокритика Эмилии Деменцовой, главная особенность Татьяны. Она умеет заполнять собой сценическое пространство и прекрасно владеет словом. Большинство ее героинь понятны публике: Татьяна играла продавщиц, воспитательниц, пловчих, медсестер. Вот почему про Догилеву говорят, что она народная артистка не по званию, а по призванию.
В начале пути у Татьяны было больше ярких ролей и знаковых проектов. Речь идет про фильмы «Восток-Запад», «Блондинка за углом» и «Доктор Лиза», за который она получила премию «Ника». Кинокритик убеждена, что Догилева еще не раз заявит о себе.
«Догилева – разноплановая актриса, поэтому, без сомнения, нынешняя пауза – это затишье перед бурей. Не думаю, что актрисе не поступают предложения об участии в тех или иных проектах, уверена, что многое отвергается ею по причине отсутствия интереса и вторичности той или иной роли. Я очень надеюсь, что найдется режиссер, который поможет Татьяне Догилевой сказать со сцены или с экрана то, что еще не сказано», — считает Эмилия.
Такого же мнения придерживается и азербайджанский режиссер Тарлан Расулов. Деятель кино убежден, что, несмотря на отсутствие значимых ролей, известность Татьяны не меркнет.
«Татьяна Догилева, точно по одному из названий ее фильмов, – «Безбилетная пассажирка» в кино и театре. А ведь именно безбилетники приковывают внимание. Время диктует свои реалии, но Татьяна Догилева, чувствуется, не живет под диктовку. Может быть, поэтому мы реже видим ее на экране. Но что примечательно, ее известность не меркнет, и число проходных работ, эпизодов в сериалах и прочего, не затмевает удачные роли прошлого», — сообщил Тарлан изданию «Страсти».
Татьяну Догилеву называют «неправильной актрисой», играющей «не по школе» и обладающей своенравным характером. Несмотря на это, она обрела народную любовь и вписала себя в золотой фонд отечественного кино.
«По ее работам сегодня можно учить студентов. Учить тому, чему, честно говоря, научить нельзя — искусству не терять себя в жизненных обстоятельствах», — резюмировал режиссер.