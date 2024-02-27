Увольнение из Театра имени Ермоловой и скандал Татьяны Догилевой с Олегом Меньшиковым

Татьяна Догилева пришла в театр имени Ермоловой в 1985 году. Тогда актриса мечтала о работе под руководством Валерия Фокина и об участии в ярких постановках. Однако режиссер не смог завоевать доверие труппы. Это привело к тому, что в 1990 году театр возглавил Владимир Андреев. По словам актрисы, ей нелегко вспоминать этот период. В те годы она одна осталась в труппе и ездила по всей стране с гастролями. «Я тогда чуть не сдохла», — говорила она сайту Kp.ru.

Несмотря на заслуги Догилевой, режиссер неоднократно пытался от нее избавиться. Фокин собирал худсовет, на котором он настраивал всех против актрисы. Догилевой не давали ролей и платили всего 5 тысяч рублей в месяц. По словам Татьяны, на тот момент в ней «взыграло чувство справедливости». Вспомнив тяжелые гастроли в 90-е годы, она решила, что не будет увольняться по собственному желанию. Так продолжалось до 2012 года, пока ей не исполнилось 55 лет и не сменилось руководство театра. Тогда Татьяна решила уйти на пенсию и забрать трудовую книжку из заведения.

В 2012 году театр имени Ермоловой возглавил Олег Меньшиков. В свое время Татьяна и Олег были близки. Они познакомились на съемках «Покровских ворот», а затем начали дружить семьями. Кроме того, Меньшиков стал крестным отцом дочки Татьяны. Вот почему Догилева хотела уйти из театра, сохранив дружеские отношения с Меньшиковым. Однако этого не произошло. Актер не стал ждать, когда Татьяна выйдет на пенсию и уволил ее. Затем он выступил на конференции и заявил: «Неприлично 20 лет не выходить на сцену и получать зарплату». Узнав о словах коллеги, Догилева назвала его «придурком, окружившим себя подпевалами».

Спустя годы Татьяне и Олегу так и не удалось наладить отношения. Актриса обратилась к Меньшикову и заявила, что он больше не крестный отец ее дочки.

«Хочу через газету обратиться к Меньшикову. Олег, может быть, ты не помнишь, но ты крестный отец моей дочери. Я увольняю тебя с этой «должности». Прощай навеки!» — цитирует Кp.ru высказывание знаменитости.

Личная жизнь Татьяны Догилевой: два замужества и смерть семьи

Несмотря на то, что карьера у Татьяны Догилевой строилась достаточно успешно, личная жизнь у нее не складывалась. В первый раз она серьезно влюбилась еще в ВУЗе в одногруппника Юрия Стоянова. Этот роман был довольно бурный, но, как делилась сама актриса, основанный больше на страсти, нежели на любви. После института молодые актеры поженились, но к семье Догилева оказалась не готова. Для нее была важнее работа, поэтому спустя три месяца брак развалился. Инициатором развода выступил Юрий.

Во второй раз Догилева отправилась под венец уже в более зрелом возрасте, когда стала готова к семье. Ее мужем стал писатель Михаил Мишин. На тот момент она была уже известной в киноиндустрии. В 1994 году, спустя 4 года после свадьбы, у супругов родилась дочь Екатерина. Но брак это не спасло, и они приняли решение расстаться после 18-летней совместной жизни. Это сильно ударило по психологическому состоянию звездной наследницы, из-за чего у нее появилась анорексия (расстройство пищевого поведения – прим. «Страсти»). С ней она боролась на протяжении двух лет.

Однако проблемы со здоровьем дочери были не единственными в жизни Догилевой. Татьяна Анатольевна помогала не только ей, но и родному брату, который в последние годы жизни страдал от алкоголизма. Актриса делала все, чтобы помочь ему, но в итоге он скончался. И почти в это же время она потеряла еще и отца, не сумевшего побороть рак, и мать, которую разбил инсульт. Все это оказалось настолько тяжело для артистки, что она на время «ушла в тень». Тогда появились новости о том, что Догилева пристрастилась к спиртному.

Сахарный диабет, алкоголизм и проблемы с психикой: что случилось с Татьяной Догилевой

В начале карьеры Татьяна появилась на экранах в образе обаятельной, харизматичной блондинки. Однако спустя время актриса изменилась до неузнаваемости: она набрала вес и потеряла шарм. Поговаривают, это произошло на фоне проблем со здоровьем.

Как сообщает Пятый канал, Татьяна поправилась из-за сбоя в эндокринной системе и сахарного диабета второго типа. При данном заболевании у человека появляется пристрастие к еде, и это ускоряет процесс разрушения внутренних органов.

Есть и другая версия, согласно которой Татьяна изменилась под действием алкоголя. Актриса никогда не скрывала, что в прошлом пережила тяжелый период. Она похоронила отца, мать и брата-инвалида. Оставшись в одиночестве, Догилева заглушала боль алкоголем. Это привело к тому, что актрисе потребовалась помощь специалистов. В течение нескольких лет она лечилась от зависимости в профильной клинике.

После курса лечения у Татьяны началась новая жизнь: она получила роль в сериале и полностью погрузилась в съемочный процесс. Догилева работала на износ, мало спала и принимала сильнодействующие препараты. В результате этого знаменитость оказалась в психиатрической больнице с нервным срывом.

Сама Татьяна никак не комментирует свои изменения и отрицает все болезни.