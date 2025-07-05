Уход из кино на пике славы, загадочная смерть: судьба «вечного ребенка» советского кино Виктора Перевалова

5 июля исполняется 15 лет со дня смерти одного из самых известных детей-актеров советского кино Виктора Перевалова. Однако на заре карьера артиста пошла на спад, со временем он стал невостребованным, страдал от хронических заболеваний, а его смерть до сих пор окутана тайной. О судьбе знаменитости рассказывает aif.ru.

Виктор Перевалов начал сниматься в кино с восьми лет, его первая роль была в короткометражном фильме «Тамбу-Ламбу». Позднее последовали не менее яркие работы в картинах «Марья-искусница», «Двенадцать месяцев», «Трактир на Пятницкой» и других. На счету актера более 60 ролей в кино, он десятилетиями оставался востребованным у режиссеров, но после 30 лет его типаж «вечный ребенок» перестал быть интересен зрителям.

В начале 1980-х артист принял решение уйти из профессии. Виктор Перевалов рассказывал: последней каплей стало то, что его персонажа почти целиком вырезали из фильма «Опасный возраст». Звезда советского кино работал грузчиком, водителем, кровельщиком, а также метрострое, пытался заниматься бизнесом, но безуспешно. Актер признавался, что временами мог выпивать, поскольку по характеру был «запойным» человеком.

После долгого перерыва артист вернулся в кино в 2006 году в ленте «Граффити», а затем появлялся на экране в небольших ролях. Однако внезапно случилась трагедия — 5 июля 2010 года Виктор Перевалов скончался в возрасте 61 года от осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Супруга актера Ирина связывала его смерть со съемками в документальном фильме в Москве.

Как оказалось, не закончив работу над новым проектом, Виктор Перевалов неожиданно вернулся в Санкт-Петербург, опухший и ослабленный. Жена артиста рассказывала, что по возвращении домой ему стало плохо.

«В таком состоянии, как в тот вечер, я его еще не видела — с синяком, с опухшими ногами, без сил. Мы вызвали "скорую", и врачи заподозрили, что на лице был "типичный синяк от удара правой рукой в левый глаз". Я в это не очень верю — он вполне мог упасть сам, с ним это стало случаться», — делилась вдова Виктора Перевалова.

Ирина также утверждала, что результаты сделанной врачами кардиограммы были хорошими, но, согласно заключению, актер скончался от инфаркта.

Ранее сообщалось о том, что могилу звезды «Морозко» Павла Павленко не могут найти больше 30 лет.