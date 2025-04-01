Уход из кино и почетная должность: чем сейчас занимается звезда «Бандитского Петербурга» Ольга Дроздова

1 апреля звезде сериала «Бандитский Петербург» Ольге Дроздовой исполняется 60 лет. В последнее время жена Дмитрия Певцова практически перестала выходит в свет и сниматься в кино. О том, чем сейчас занимается ушедшая в тень актриса, пишет «Абзац».

За годы карьеры в кино Ольга Дроздова запомнилась зрителям ролями в московском театре «Современник» в фильмах «Прогулка по эшафоту» и «Королева Марго», а также в сериалах «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» и «Остановка по требованию». В 2002 году она удостоилась звания народной артистки России, а также имеет множество наград. Однако с 2017 года актриса практически перестала сниматься в кино.

О нынешней жизни знаменитости известно то, что в настоящее время она является деканом театрального факультета Института современного искусства в Москве, где работает вместе с Дмитрием Певцовым, за которого вышла замуж в 1994 году. Впервые супруги набрали актерский курс в 2013 году, и с тех пор преподают. Муж артистки занимает должность ее заместителя.

После ухода из кино Ольга Дроздова все же пару раз появлялась на экранах: в 2019 году она исполнила главную роль в короткометражном фильме «Зеркало Гезелла», а еще через три года снялась в киноальманахе «Вслух!». В 2021 году актриса также решила прекратить сотрудничество с «Современником» и уволилась из театра по семейным обстоятельствам. По словам Дмитрия Певцова, она захотела больше времени проводить с их сыном Елисеем, которому на тот момент было 13 лет.

Несмотря на затишье, звезда «Бандитского Петербурга» также появлялась на телевидении в программе «Жизнь и судьба» в 2023 году в выпуске, посвященном 90-летию Галины Волчек.

Ранее сообщалось о том, что Ольга Дроздова честно высказалась о браке с Дмитрием Певцовым. Актриса заявила: их с мужем «поженили обманным путем».