Актриса Ольга Дроздова рассказала, что ее с Певцовым поженили «обманным путем»

Народная артистка РФ Ольга Дроздова высказалась о браке с актером Дмитрием Певцовым. Соответствующее признание знаменитости прозвучало в беседе с «ИСИ».

Актриса рассказала, что после первого неудачного брака не стремилась к замужеству. Не входило в ее планы и становиться супругой Дмитрия Певцова. Дроздова уточнила, что в ЗАГС ее обманным путем заманили друзья.

«После первого брака я стала противницей официальных отношений. Не в том смысле, что ударилась во все тяжкие — просто так получилось. Хотя и поженили нас обманным путем друзья, когда мы ехали на съемки и вдруг оказались у загса. Я тогда еще не понимала, почему мы снимаем „Королеву Марго“ в другом помещении», — поделилась артистка.

Спустя годы, по словам Дроздовой, она чувствует себя самой счастливой женщиной и женой.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова женаты с 1994 года, их роман завязался на съемках ленты «Прогулка по эшафоту». В 2007-м у пары родился сын. Для обоих брак стал вторым.

Ранее Дмитрий Певцов выступил за ужесточение требований к кинопрокату в России.