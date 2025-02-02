«Указывает на эту операцию»: что сделала с собой Анна Седокова перед смертью Яниса Тиммы

Анна Седокова столкнулась с массовой травлей, появившись в шоу «Три аккорда» на Первом канале после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Выяснилось, что на момент съемок у певицы уже были проблемы в отношениях с баскетболистом, поэтому она строила дальнейшие планы и сделала пластическую операцию. Об этом в беседе с Woman.ru заявила пластический хирург Мадина Байрамукова.

Действительно, если сравнить кадры со съемок «Трех аккордов» и фото певицы, сделанные в конце 2024 года, то можно заметить, как изменилось лицо Анны Седоковой. По мнению Мадины Байрамуковой, экс-солистка группы «ВИА Гра» допустила несколько хирургических вмешательств во внешность.

«Могу предположить, что она сделала эндоскопический лифтинг средней и верхней трети лица. При этом предварительно удалила лишние филеры с области скул и щек — ушел лишний объем со средней трети лица. За счет этого мы видим „однородную“ картинку, лицо потеряло одутловатость, пастозность. Это как раз из-за того, что убрали филеры. Если бы просто удалили, но не сделали подтяжку, то лицо выглядело обвисшим», — заявила пластический хирург.

Однако это не единственная процедура, к которой прибегла артистка. Эксперт не исключает, что Анна Седокова также сделала булхорн — операцию, меняющую внешнее восприятие губ и носа.

«За счет этой операции сократилось расстояние между носиком и верхней губой. Это как раз указывает на эту операцию. Булхорн придает более кукольное выражение лица. Анна посвежела, стала выглядеть моложе», — отметила Мадина Байрамукова.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни Янис Тимма, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа.

Ранее сообщалось о том, что пластический хирург Елена Миронова высказалась об изменениях во внешности Анны Седоковой.