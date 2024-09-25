«Через два-три месяца ее снова начнут узнавать»: что случилось с лицом Анны Седоковой
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Эск-солистка группы «ВиаГра» Анна Седокова поразила поклонников изменившейся до неузнаваемости внешностью. Многие отметили кукольную внешность знаменитости и даже нашли схожесть с американской певицей Мэрайей Кэри. Ситуацию сайту «Страсти» прокомментировала пластический хирург Елена Миронова.
По словам доктора, у артистки заметны радикальные изменения. А именно, перемены в области верхней и средней трети лица. Елена Миронова полагает, что Седокова сделала эндоскопическую подтяжку лба и чек-лифтинг.
«У певицы очень красивый высокий лоб, поэтому в случае Анны эндоскопическая подтяжка лба позволяет гармонично перераспределить ткани верхней трети лица, разгладить глубокие морщины на лбу и в области межбровья. Манипуляция приподняла брови в области переносицы и хвостиков таким образом, что взгляд стал экстремально открытым и более выразительным. Эта же операция, возможно, и придала лицу артистки эффект кукольности»
Елена Миронова
пластический хирург клиники Seline, кандидат медицинских наук
Как пояснила врач, эндоскопия лба выполняется через несколько небольших разрезов в волосистой части головы. С помощью специальных инструментов глубокие ткани отслаиваются, при этом хирург обходит важные анатомические образования, перемещая их вверх и фиксируя в новом положении. Операция занимает до полутора часов и сопровождается относительно комфортной реабилитацией.
При этом данная процедура часто идет рука об руку с другой манипуляцией, сопровождающейся мобилизацией средней трети лица – чек-лифтингом. Врач имеет возможность из небольших доступов в волосистой части головы проработать зону средней трети лица, устраняя провисание щёк за и разглаживая носогубные складки.
«Да, многие удивились, посмотрев на обновленную Анну. Но это как раз пример того, как девушка выглядит спустя 3-4 недели после операции. Пациент в таком случае уже может показываться на публике, но за счет гиперкоррекции и отека лицо становится словно чужим. Пройдет 2-3 месяца и лицо звезды «вернется в форму»
Елена Миронова
пластический хирург клиники Seline, кандидат медицинских наук
По словам хирурга, подобные операции сопровождаются глубокой отслойкой, а потому отеки достаточно стойкие, требуется длительное время, чтобы они исчезли. Как только они сойдут, лицо «похудеет», но зато появится более выраженная акцентуация скул.
«Этот случай очень напоминает ситуацию голливудской звезды Деми Мур, которая появилась на модном дефиле с совершенно другим лицом, одутловатым и слегка опухшим. Но посмотрите на нее сейчас! Все пришло в норму, и мы снова видим узнаваемую Деми. Точно то же самое ждёт и Анну Седокову — всего через два-три месяца ее снова начнут узнавать. Если, конечно, личный визажист не решит резко сменить имидж певицы»
Елена Миронова
пластический хирург клиники Seline, кандидат медицинских наук