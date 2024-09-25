«Через два-три месяца ее снова начнут узнавать»: что случилось с лицом Анны Седоковой

Как пояснила врач, эндоскопия лба выполняется через несколько небольших разрезов в волосистой части головы. С помощью специальных инструментов глубокие ткани отслаиваются, при этом хирург обходит важные анатомические образования, перемещая их вверх и фиксируя в новом положении. Операция занимает до полутора часов и сопровождается относительно комфортной реабилитацией.

При этом данная процедура часто идет рука об руку с другой манипуляцией, сопровождающейся мобилизацией средней трети лица – чек-лифтингом. Врач имеет возможность из небольших доступов в волосистой части головы проработать зону средней трети лица, устраняя провисание щёк за и разглаживая носогубные складки.