«Укажешь в своем завещании сына?»: Анна Калашникова публично обратилась к Прохору Шаляпину

Певица Анна Калашникова откровенно рассказала о своих отношениях с экс-возлюбленным, финалистом проекта «Фабрика звезд-6». В личном блоге знаменитость обратилась к певцу с просьбой составить завещание на ее сына от другого мужчины.

По словам Анны Калашниковой, даже спустя 8 лет после разрыва в обществе обсуждают ее яркий роман с Прохором Шаляпиным. Разлад в отношениях между экс-возлюбленными произошел из-за того, что ребенок, которого певец считал своим, оказался не от него, а от другого мужчины.

«Мы с Прохором расстались еще в 2016 году, столько воды утекло и обидно, что люди до сих пор делают акцент на этой истории. Но, с одной стороны, это круто. Мне очень приятно, что зрители помнят нас по этим теплым эфирам», — делилась Анна Калашникова.

Певица утверждает, что после расставания они с артистом сохранили теплые отношения. Более того, Анна Калашникова призналась, что испытывает симпатию к Прохору Шаляпину, но все же воспринимает его как родного человека.

«Сейчас мы в хороших отношениях, поддерживаем друг друга, но на этом все. На самом деле мы очень разные несмотря на то, что у нас была шикарная пара и чувства. Не скрываю, что он тоже симпатичен, и мы друг другу уже больше как родные», — рассказывала певица.

Знаменитость отметила, что экс-возлюбленный был рядом и поддерживал ее в самые трудные моменты в жизни.

Недавно Прохор Шаляпин принял участие в шоу «Алена, блин!», где рассказал о своем богатстве. Увидев интервью певца, Анна Калашникова публично попросила артиста написать завещание в пользу ее сына.

«Дорогой, может, если пока тебе состояние и недвижимость оставить некому, укажешь в своем завещании моего сына Даню? Приезжай к нам в гости, сын вырос и будет рад с тобой подружиться», — написала певица в личном блоге.

Примечательно, что Прозор Шаляпин оценил этот пост экс-возлюбленной. Вероятно, певец как минимум не против общения с ребенком.

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