Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина тайно вышла замуж

Модель Анна Калашникова, ставшая известной после романа с певцом Прохором Шаляпиным, серьезно скрывает личную жизнь и не показывает своего избранника. Однако недавно появилась информация, что телеведущая тайно вышла замуж. В Сети даже опубликовали ее свадебные фотографии. Но даже на них блогер запечатлела себя не с реальным женихом. Об этом сообщает Kp.ru.

Как стало известно СМИ, муж Калашниковой непубличный человек, поэтому она и не демонстрирует его фанатам, даже не снимается с ним. А на фото, которые распространились в Интернете, Анна стояла вовсе не с ним, а со своим водителем.

«Пока я не могу вам ничего рассказать о своем любимом. Это не моя тайна. Это желание моего избранника», - рассказала Калашникова.

Кроме того, что, по всей видимости, модель стала замужней женщиной, теперь она еще и готовится к рождению ребенка. У Анны уже есть сын от других отношений, и теперь она хочет родить дочь от нового избранника. Телеведущая призналась, что уже даже сдала яйцеклетки, так что в ближайшее время она сможет порадовать поклонников новостями о беременности.

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